Хакерская атака на Twitter: американский регулятор может оштрафовать компанию

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США проведет проверки в отношении американской компании Twitter, ей может грозить штраф. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, пишет УНН.

По словам его источника, данный регулирующий орган намерен выяснить, соблюдали ли в компании договоренности, которые были достигнуты с комиссией в 2010 году. Руководство Twitter обязалось тогда принять ряд мер для защиты личных данных пользователей. Это было сделано после массового взлома аккаунтов в 2009 году.

Злоумышленникам тогда, в частности, удалось получить контроль над учетной записью Барака Обамы. Он в то время являлся избранным президентом, но еще не вступил в должность. Мошенники разместили в его Twitter ряд сообщений.

ФТК в свете произошедшего провела расследование в отношении компании и установила, что ее сотрудники не уделяли достаточного внимания защите данных пользователей. Регулятор обязал Twitter ужесточить требования к сложности паролей в компьютерных системах компании, а также ограничить круг сотрудников, которые имеют к ним доступ.

По сведениям агентства, теперь комиссия проведет ряд новых проверок. Если она уличит Twitter в нарушениях соглашения, она имеет право взыскать с компании штраф.

В материале приводится мнение Дэвида Владека, который в 2010 году возглавлял Бюро по защите прав потребителей в структуре ФТК. Он выразил уверенность в том, что комиссия может начать новое разбирательство. Такого же мнения придерживаются несколько экспертов.

Напомним, вечером в среду на страницах в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.

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