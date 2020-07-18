Хакерська атака на Twitter: американський регулятор може оштрафувати компанію

ukru
19 березня, 18:42 • 97920 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137261 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115937 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130296 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134776 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124283 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169337 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125832 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125433 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124301 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 77743 перегляди
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

00:24 • 34355 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 117999 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 94064 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 45133 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 109624 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 114485 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 106980 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 169294 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 128420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 72853 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 78946 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 112884 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 130510 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 129457 перегляди
Актуальне
Хакерська атака на Twitter: американський регулятор може оштрафувати компанію

Хакерська атака на Twitter: американський регулятор може оштрафувати компанію

Київ • УНН

 • 12274 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Федеральна торгова комісія (ФТК) США проведе перевірки щодо американської компанії Twitter, їй може загрожувати штраф. Про це повідомило в п’ятницю агентство Bloomberg, пише УНН.

За словами його джерела, даний регулюючий орган має намір з’ясувати, чи дотримувалися в компанії домовленості, які були досягнуті з комісією в 2010 році. Керівництво Twitter зобов’язалося тоді прийняти ряд заходів для захисту особистих даних користувачів. Це було зроблено після масового зламу акаунтів у 2009 році.

Зловмисникам тоді, зокрема, вдалося отримати контроль над обліковим записом Барака Обами. Він в той час був обраним президентом, але ще не вступив на посаду. Шахраї розмістили в його Twitter ряд повідомлень.

ФТК в світлі події провела розслідування щодо компанії і встановила, що її співробітники не приділяли достатньої уваги захисту даних користувачів. Регулятор зобов’язав Twitter посилити вимоги до складності паролів в комп’ютерних системах компанії, а також обмежити коло співробітників, які мають до них доступ.

За відомостями агентства, тепер комісія проведе ряд нових перевірок. Якщо вона викриє Twitter в порушеннях угоди, вона має право стягнути з компанії штраф.

У матеріалі наводиться думка Девіда Владека, який в 2010 році очолював Бюро з захисту прав споживачів в структурі ФТК. Він висловив упевненість в тому, що комісія може почати новий розгляд. Такої ж думки дотримуються декілька експертів.

Нагадаємо, увечері в середу на сторінках в Twitter декількох американських корпорацій і відомих людей з’явилися повідомлення приблизно однакового змісту. У них шахраї закликали користувачів переказувати кошти у криптовалюті на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32