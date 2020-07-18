Хакерська атака на Twitter: американський регулятор може оштрафувати компанію

За словами його джерела, даний регулюючий орган має намір з’ясувати, чи дотримувалися в компанії домовленості, які були досягнуті з комісією в 2010 році. Керівництво Twitter зобов’язалося тоді прийняти ряд заходів для захисту особистих даних користувачів. Це було зроблено після масового зламу акаунтів у 2009 році.

Зловмисникам тоді, зокрема, вдалося отримати контроль над обліковим записом Барака Обами. Він в той час був обраним президентом, але ще не вступив на посаду. Шахраї розмістили в його Twitter ряд повідомлень.

ФТК в світлі події провела розслідування щодо компанії і встановила, що її співробітники не приділяли достатньої уваги захисту даних користувачів. Регулятор зобов’язав Twitter посилити вимоги до складності паролів в комп’ютерних системах компанії, а також обмежити коло співробітників, які мають до них доступ.

За відомостями агентства, тепер комісія проведе ряд нових перевірок. Якщо вона викриє Twitter в порушеннях угоди, вона має право стягнути з компанії штраф.

У матеріалі наводиться думка Девіда Владека, який в 2010 році очолював Бюро з захисту прав споживачів в структурі ФТК. Він висловив упевненість в тому, що комісія може почати новий розгляд. Такої ж думки дотримуються декілька експертів.

Нагадаємо, увечері в середу на сторінках в Twitter декількох американських корпорацій і відомих людей з’явилися повідомлення приблизно однакового змісту. У них шахраї закликали користувачів переказувати кошти у криптовалюті на вказаний в повідомленнях рахунок. В обмін вони пропонували повернути суму в подвійному розмірі.