Хакерская атака на Минобороны РФ: в Москве обвиняют Киев и Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сайт Минобороны России подвергся массированной хакерской атаке с территории Западной Европы, Северной Америки и Украины. Об этом издание РИА "Новости" сообщает со ссылкой на ведомство, передает УНН.
Отмечается, что атака произошла во время финального голосования за названия новейших вооружений.
В течение дня Минобороны зафиксировало семь таких атак. Из них пять - средней интенсивности и две наиболее мощные - с 19:00 до 20:00 (последний час голосования). Атаки осуществляли с территории Западной Европы, Северной Америки и Украины, сообщает издание.
Службы компьютерной безопасности в РФ смогли их нейтрализовать.
Напомним, россияне выбрали названия для нового оружия РФ - "Пересвет", "Посейдон" и "Буревестник". Названия были выбраны интернет-голосованием на сайте Минобороны.