Хакерська атака на Міноборони РФ: у Москві звинувачують Київ та Вашингтон
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сайт Міноборони Росії зазнав масованої хакерської атаки з території Західної Європи, Північної Америки та України. Про це видання РІА "Новости" повідомляє з посиланням на відомство, передає УНН.
Зазначається, що атака сталась під час фінального голосування за назви новітніх озброєнь.
Протягом дня Міноборони зафіксувало сім таких атак. З них п'ять - середньої інтенсивності і дві найбільш потужні - з 19:00 до 20:00 (останню годину голосування). Атаки здійснювали з території Західної Європи, Північної Америки та України, повідомляє видання.
Служби комп'ютерної безпеки у РФ змогли їх нейтралізувати.
Нагадаємо, росіяни обрали назви для новітньої зброї РФ - "Пересвіт", "Посейдон" і "Буревісник". Назви були обрані інтернет-голосуванням на сайті Міноборони.