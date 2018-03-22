Хакерська атака на Міноборони РФ: у Москві звинувачують Київ та Вашингтон

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сайт Міноборони Росії зазнав масованої хакерської атаки з території Західної Європи, Північної Америки та України. Про це видання РІА "Новости" повідомляє з посиланням на відомство, передає УНН.

Зазначається, що атака сталась під час фінального голосування за назви новітніх озброєнь.

Протягом дня Міноборони зафіксувало сім таких атак. З них п'ять - середньої інтенсивності і дві найбільш потужні - з 19:00 до 20:00 (останню годину голосування). Атаки здійснювали з території Західної Європи, Північної Америки та України, повідомляє видання.

Служби комп'ютерної безпеки у РФ змогли їх нейтралізувати.

Нагадаємо, росіяни обрали назви для новітньої зброї РФ - "Пересвіт", "Посейдон" і "Буревісник". Назви були обрані інтернет-голосуванням на сайті Міноборони.

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