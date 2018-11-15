Хакеры снова атаковали МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц (МинВОТ) была совершена хакерская атака. Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ на странице в Facebook, передает УНН.
“Очередная кибератака обрушилась на сайт МинТОТ 14 и 15 ноября после обнародования информации о создании трехсторонней платформы (Украина, Молдова, Грузия), инициированной министром Вадимом Чернышом для противодействия гибридным методам влияния РФ”, — говорится в сообщении.
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Кроме того, в МинТОТ напомнили, что еще совсем недавно, 2-3 ноября, на сайт уже осуществлялась хакерская атака.
Это было сразу после заявления министра Вадима Черныша балканским и европейским СМИ, которое он сделал 1 ноября во время визита в Боснию и Герцеговину, о том, что Россия вмешивается во внутренние дела многих стран, особенно на Балканах.
“Предполагаем, что для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации. МинВОТ проводит мероприятия по сохранению данных сайта. Приносим извинения за временные неудобства. Следите за новостями министерства на страницах соцсетей в Facebook и Twitter”, - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНН, 13 ноября глава МинВОТ заявил, что Российская Федерация блокирует доступ к потенциально опасным складам, где хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой. 1 сентября 2017 года СБУ задержала сепаратистского “экс-директора” Луганского патронного завода.