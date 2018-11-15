Хакери знову атакували МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На офіційний сайт Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб (МінВОТ) була здійснена хакерська атака. Про це повідомляє прес-служба МінТОТ на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Чергова кібератака обрушилася на сайт МінТОТ 14 і 15 листопада після оприлюднення інформації про створення тристоронньої платформи (Україна, Молдова, Грузія), ініційованої міністром Вадимом Чернишем для протидії гібридним методам впливу РФ”, — йдеться в повідомленні.
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Крім того, в МінТОТ нагадали, що ще зовсім недавно, 2-3 листопада, на сайт вже здійснювалася хакерська атака.
Це було відразу після заяви міністра Вадима Черниша балканським і європейським ЗМІ, яку він зробив 1 листопада під час візиту до Боснії і Герцеговини, про те, що Росія втручається у внутрішні справи багатьох країн, особливо на Балканах.
“Припускаємо, що для зазначених хакерських атак могли бути задіяні спецслужби Російської Федерації. МінТОТ проводить заходи щодо збереження даних сайту. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Слідкуйте за новинами міністерства на сторінках соцмереж в Facebook і Twitter”, — підкреслили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, 13 листопада глава МінТОТ заявив, що Російська Федерація блокує доступ до потенційно небезпечних складів, де зберігається більше 20 тис. тонн боєприпасів на кордоні між Україною та Молдовою. 1 вересня 2017 року СБУ затримала сепаратистського “екс-директора” Луганського патронного заводу.