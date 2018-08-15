Хакеры из России атаковали сотни аккаунтов в Instagram - СМИ

Хакеры меняют названия учетных записей Instagram, пароли к ним и фотографии профилей, а также - адреса электронной почты пользователей адресами российских провайдеров. У некоторых аккаунтов, подвергшихся атаке, злоумышленники изменили фотографии профилей на кадры из популярных фильмов, таких как "Пираты Карибского моря" или "Гадкий я-3".

В Instagram сообщили, что осведомлены о ситуации.

"Мы знаем, что некоторые люди столкнулись с трудностями доступа к своим аккаунтам в Instagram. Если вам кажется, что вас взломали, пожалуйста, следуйте нашим инструкциям, чтобы восстановить доступ", - говорится в сообщении компании в другой соцсети, Twitter.

Напомним, ранее кандидат в Конгресс США обвинили российских хакеров в попытке взлома сайта ее штаба.