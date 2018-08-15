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Хакеры из России атаковали сотни аккаунтов в Instagram - СМИ

Киев • УНН

 • 12699 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Масштабная кибератака, которая, вероятно, поступила из России, заблокировала сотни аккаунтов пользователей социальной сети Instagram, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Хакеры из России атаковали сотни аккаунтов в Instagram - СМИ

Хакеры меняют названия учетных записей Instagram, пароли к ним и фотографии профилей, а также - адреса электронной почты пользователей адресами российских провайдеров. У некоторых аккаунтов, подвергшихся атаке, злоумышленники изменили фотографии профилей на кадры из популярных фильмов, таких как "Пираты Карибского моря" или "Гадкий я-3".

В Instagram сообщили, что осведомлены о ситуации.

"Мы знаем, что некоторые люди столкнулись с трудностями доступа к своим аккаунтам в Instagram. Если вам кажется, что вас взломали, пожалуйста, следуйте нашим инструкциям, чтобы восстановить доступ", - говорится в сообщении компании в другой соцсети, Twitter.

Напомним, ранее кандидат в Конгресс США обвинили российских хакеров в попытке взлома сайта ее штаба.

Украинские Национальные Новости

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