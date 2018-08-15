Хакери з Росії атакували сотні акаунтів в Instagram – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Масштабна кібератака, яка, ймовірно, надійшла з Росії, заблокувала сотні акаунтів користувачів соціальної мережі Instagram, передає УНН з посиланням на The Independent.
Хакери змінюють назви облікових записів Instagram, паролі до них та фотографії профілей, а також — адреси електронної пошти користувачів на адреси російських провайдерів. У деяких акаунтів, що зазнали атаки, зловмисники змінили фотографії профілів на кадри з популярних фільмів, таких як “Пірати Карибського моря” або “Нікчемний я-3”.
У Instagram повідомили, що обізнані з приводу ситуації.
“Ми знаємо, що деякі люди зіткнулися з труднощами доступу до своїх акаунтів в Instagram. Якщо вам здається, що вас зламали, будь ласка, дотримуйтесь наших інструкцій, щоб відновити доступ”, — йдеться в повідомленні компанії у іншій соцмережі, Twitter.
Нагадаємо, раніше кандидат у Конгрес США звинуватила російських хакерів у спробі злому сайту її штабу.