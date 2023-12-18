Хакеры взломали радиостанцию в оккупированном Крыму и включили россиянам песню о работе украинской разведки

Хакеры взломали радиостанцию в оккупированном россиянами Крыму и включили оккупантам песню "ГУР МО" в исполнении Макса ТТ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на видео от самих россиян, передает УНН.

Детали

Сегодня песня Макса ТТ играла на одной из радиоволн в Симферополе. По информации инсайдеров стало известно, что хакеры взломали радиосеть Крыма, в результате чего песня о ГУР МО играла полтора часа непрерывно.

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Один из оккупантов даже выложил видео того, как он едет по оккупированному полуострову под украинский трек в машине.

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На прошлой неделе этот трек под названием "Для кого-то уже через мгновение наступит судный день! Даже после победы ты - наша мишень!" презентовали на официальном канале Главного управления разведки МО Украины.

В ГУР МО отметили, что возмездие непременно настигнет каждого военного преступника и оккупанта.

Напомним,

Партизаны АТЕШ отследили и сообщили о местонахождении российской зенитной установки в оккупированном Севастополе, Крым, предназначенной для противодействия украинским ударам.