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Хакеры Украины и РФ готовили кибератаки накануне выборов

Киев • УНН

 • 11192 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Черниговской области служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые готовили кибератаки на компьютерные системы органов власти во время выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Хакеры Украины и РФ готовили кибератаки накануне выборов

"Местный житель вместе с сообщниками из РФ осуществляли поражения автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов Президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора.

Как сообщили в СБУ, во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.

Как сообщал УНН, со стороны Российской Федерации было осуществлено ряд кибератак, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии.

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