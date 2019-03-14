Хакеры Украины и РФ готовили кибератаки накануне выборов

"Местный житель вместе с сообщниками из РФ осуществляли поражения автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов Президента Украины. Злоумышленники использовали вирусные программы, позволяющие дистанционно получать контроль над компьютерами госучреждений", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что хакер получал деньги через платежные системы страны-агрессора.

Как сообщили в СБУ, во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику, которая использовалась для незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.

Как сообщал УНН, со стороны Российской Федерации было осуществлено ряд кибератак, направленных на инфраструктуру и сайт Центральной избирательной комиссии.