Хакери України і РФ готували кібератаки напередодні виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На Чернігівщині служба безпеки України викрила групу хакерів, які готували кібератаки на комп’ютерні системи органів влади під час виборів Президента. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
"Місцевий житель разом із спільниками з РФ здійснювали ураження автоматизованих систем органів державної влади для їх компрометації під час підготовки та проведення виборів Президента України. Зловмисники використовували вірусні програми, що дозволяють дистанційно отримувати контроль над комп’ютерами держустанов", - повідомили у прес-центрі.
Зазначається, що хакер отримував гроші через платіжні системи країни-агресора.
Як повідомили у СБУ, під час проведення обшуку у помешканні зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації хакерських атак.
Як повідомляв УНН, з боку Російської Федерації було здійснено низку кібератак, спрямованих на інфраструктуру та сайт Центральної виборчої комісії.