Хакер заразил вирусом тысячи компьютеров в 50 странах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95563 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105552 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140933 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138206 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133153 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126817 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165794 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117973 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145358 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Хакер заразил вирусом тысячи компьютеров в 50 странах

Хакер заразил вирусом тысячи компьютеров в 50 странах

Киев  •  УНН

 • 9595 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Житель Львовской области модифицировал один из вредных программных обеспечений и инфицировал им почти две тысячи устройств с более полусотни стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"Работники киберполиции во время проведения досудебного расследования уличили в причастности к совершению преступления 42-летнего жителя Львовской области. Он, в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программы и модифицировал его. В дальнейшем, злоумышленник распространял клиентские версии вируса", – говорится в сообщении.

Во время анализа вредоносного программного обеспечения выяснилось, что вирус оказывает полный удаленный доступ к подконтрольных компьютеров. В частности – возможность загружать и отгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять программы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер.

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"Кроме того, вирус DarkComet имеет кейлоггер (мониторинг нажатых клавиш), монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял возможность злоумышленнику удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует с соединения с управляющей машиной", – отметили в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство ч. 2 ст. 361 УК Украины, то есть "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", и ч. 1 ст. 361-1 УК Украины, то есть "создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт".

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Напомним, под стражу взяли хакера за 32 кражи денег с банковских карточек.

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