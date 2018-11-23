Хакер заразил вирусом тысячи компьютеров в 50 странах
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Житель Львовской области модифицировал один из вредных программных обеспечений и инфицировал им почти две тысячи устройств с более полусотни стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Работники киберполиции во время проведения досудебного расследования уличили в причастности к совершению преступления 42-летнего жителя Львовской области. Он, в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программы и модифицировал его. В дальнейшем, злоумышленник распространял клиентские версии вируса", – говорится в сообщении.
Во время анализа вредоносного программного обеспечения выяснилось, что вирус оказывает полный удаленный доступ к подконтрольных компьютеров. В частности – возможность загружать и отгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять программы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер.
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"Кроме того, вирус DarkComet имеет кейлоггер (мониторинг нажатых клавиш), монитор буфера обмена, целый набор утилит для работы с сетью, а также предоставлял возможность злоумышленнику удаленно выключать и перезагружать пораженный компьютер. Программа использует бэк-коннект, то есть сама инициирует с соединения с управляющей машиной", – отметили в полиции.
По данному факту следователи начали уголовное производство ч. 2 ст. 361 УК Украины, то есть "несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", и ч. 1 ст. 361-1 УК Украины, то есть "создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт".
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Напомним, под стражу взяли хакера за 32 кражи денег с банковских карточек.