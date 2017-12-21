Хачериди и Лужный получили дисквалификацию за действия в матче с "Александрией"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. По итогам матчей 19-го тура Украинской Премьер-лиги дисциплинарные санкции применили к представителям киевского "Динамо", информирует УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
Ассистент Александра Хацкевича Олег Лужный, которого удалили в поединке с "Александрией", получил один матч дисквалификации. На две игры вне заявки "Динамо" в КДК оценили поведение Евгения Хачериди.
Отметим, что защитник получил наказание за эмоциональные высказывания, возмущение и употребление ненормативной лексики в адрес Юрия Можаровского после поединка с "Александрией".
Как сообщал УНН, "Динамо" не сумело обыграть "Александрию" в заключительной игре 2017 года.