Хачериди и Лужный получили дисквалификацию за действия в матче с "Александрией"

Ассистент Александра Хацкевича Олег Лужный, которого удалили в поединке с "Александрией", получил один матч дисквалификации. На две игры вне заявки "Динамо" в КДК оценили поведение Евгения Хачериди.

Отметим, что защитник получил наказание за эмоциональные высказывания, возмущение и употребление ненормативной лексики в адрес Юрия Можаровского после поединка с "Александрией".

Как сообщал УНН, "Динамо" не сумело обыграть "Александрию" в заключительной игре 2017 года.