Хачеріді та Лужний отримали дискваліфікацію за дії в матчі з "Олександрією"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За підсумками матчів 19-го туру Української Прем'єр-ліги дисциплінарні санкції застосували до представників київського "Динамо", інформує УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1".
Асистент Олександра Хацкевича Олег Лужний, якого видалили в поєдинку з "Олександрією", отримав один матч дискваліфікації. На дві гри поза заявкою "Динамо" в КДК оцінили поведінку Євгена Хачеріді.
Відзначимо, що захисник отримав покарання за емоційні висловлювання, обурення і вживання ненормативної лексики на адресу Юрія Можаровського після поєдинку із "Олександрією".
Як повідомляв УНН, "Динамо" не зуміло переграти "Олександрію" у заключній грі 2017 року.