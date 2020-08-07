Взятка в более 1,3 млн грн в Харьковской ОГА: фигуранту дела избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Директору одного из департаментов Харьковской ОГА, которого уличили в более 1,3 млн грн взятки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесение более 630 тыс. грн залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"6 августа 2020 по ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ следственный судья ВАКС избрал меру пресечения директору одного из департаментов облгосадминистрации, уличенному на получении 1,32 млн гривен неправомерной выгоды. Так, судья частично удовлетворил ходатайство и применил к чиновнику Харьковской ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов, а именно 630600 грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чиновник был разоблачен 3 августа 2020 года "на горячем", сразу после получения им 1,32 млн гривен неправомерной выгоды.
Как сообщалось в УНН ранее, директору одного из департаментов облгосадминистрации, которого уличили в получении взятки более чем 1,3 млн гривен, сообщили о подозрении.