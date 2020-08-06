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Чиновнику Харківської ОДА повідомили про підозру за хабар у понад 1,3 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Директору одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації, якого викрили на одержанні хабара у понад 1,3 млн гривень, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"Директору одного із департаментів Харківської обласної державної адміністрації, викритому 3 серпня 2020 року "на гарячому", детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190; ч.2 ст. 15, ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 КК України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що слідство встановило, що посадовець ОДА, який у минулому обіймав посаду в управлінні паливно-енергетичного комплексу Харківської області, вирішив переконати особу, яка діяла від імені товариства з обмеженою відповідальністю, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ "Харківобленерго".

"Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей. Його викрито одразу після отримання 1,32 млн грн неправомірної вигоди", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на хабарі у розмірі 1,32 млн гривень викрили начальника одного із департаментів Харківської ОДА, який за ці гроші мав вирішити питання з приєднанням електроустановки компанії до електричних мереж.

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