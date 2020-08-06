Чиновнику Харьковской ОГА сообщили о подозрении за взятку в более 1,3 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Директору одного из департаментов облгосадминистрации, которого уличили в получении взятки более чем 1,3 млн гривен, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Директору одного из департаментов облгосадминистрации, уличенному 3 августа 2020 года "на горячем", детективы Национального бюро по процессуальному руководству САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч .2 ст. 15 ч.4 ст.27; ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следствие установило, что чиновник ОГА, который в прошлом занимал должность в управлении топливно-энергетического комплекса Харьковской области, решил убедить лицо, которое действовало от имени общества с ограниченной ответственностью, которое требовало присоединить свои электроустановки к сетям, предоставить неправомерную выгоду якобы с целью ее дальнейшей передачи руководству АО "Харьковоблэнерго".
"Стоимость" услуг по подключению чиновник оценил в расчете 2200 грн за каждый из 600 кВт мощностей. Его разоблачили сразу после получения 1,32 млн грн неправомерной выгоды", - отмечается в сообщении.
Напомним, на взятке в 1,32 млн гривен разоблачили начальника одного из департаментов Харьковской ОГА, который за эти деньги должен был решить вопрос с присоединением электроустановки компании к электрическим сетям.