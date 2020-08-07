Хабар у понад 1,3 млн грн у Харківській ОДА: фігуранту справи обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Директору одного з департаментів Харківської ОДА, якого викрили на понад 1,3 млн грн хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення понад 630 тис. грн застави. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
"6 серпня 2020 року за клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід директору одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації, викритому на отриманні 1,32 млн гривень неправомірної вигоди. Так, суддя частково задовольнив клопотання та застосував до посадовця Харківської ОДА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів, а саме 630 600 грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що посадовця було викрито 3 серпня 2020 року "на гарячому", одразу після одержання ним 1,32 млн гривень неправомірної вигоди.
Як повідомлялося в УНН раніше, директору одного з департаментів Харківської обласної державної адміністрації, якого викрили на одержанні хабара у понад 1,3 млн гривень, повідомили про підозру.