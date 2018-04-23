Взятка для Холодницкого: из-за ошибки суд перенесли на 14 мая

"В связи с неправильностью определения состава суда дело по обвинению Овчаренко Н.Г. - обвиняемой по ч.4 ст.369 и Подберезного Г.А. - обвиняемого по ч.4 ст.369 снято с рассмотрения. Подготовительное судебное заседание по указанному делу назначено на 14 мая 2018 года в 15:00", - говорится в сообщении.

Напомним, подготовительное заседание в уголовном производстве в отношении судей Н.Овчаренко и Г.Пидберезного должно было начаться 23 апреля.

Как сообщал УНН, в феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

Департамент экономики ГПУ с оперативным сопровождением СБУ по заявлению руководителя САП Холодницкого о предложении ему взятки в размере 300 тыс. долл. задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепр Геннадия Подберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко, которые пытались договориться о закрытии дела против последней.