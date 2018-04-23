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Хабар для Холодницького: через помилку суд перенесли на 14 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням суддів Кіровського районного суду Дніпра за надання хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому на 14 травня через помилку з визначенням складу суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.

Хабар для Холодницького: через помилку суд перенесли на 14 травня

"У зв’язку із неправильністю визначення складу суду справу за обвинуваченням Овчаренко Н.Г. – обвинуваченої за ч.4 ст.369 та Підберезного Г.А. – обвинуваченого за ч.4 ст.369 знято з розгляду. Підготовче судове засідання у зазначеній справі призначено на 14 травня 2018 року о 15:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо суддів Н.Овчаренко та Г.Підберезного мало розпочатися 23 квітня.

Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Кіровського районного суду Дніпра у намаганні дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому.

Департамент економіки ГПУ з оперативним супроводом СБУ за заявою керівника САП Холодницького про пропонування йому хабара в розмірі 300 тис. дол. затримали "на гарячому" голову Кіровського районного суду міста Дніпро Геннадія Підберезного та суддю цього ж суду Наталію Овчаренко, які намагалися домовитися про закриття справи проти останньої.

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