Взятка для Холодницкого: дело против судей начнут рассматривать 23 апреля

По информации пресс-службы, на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступил обвинительный акт в отношении Овчаренко, обвиняемого по ч.4 ст.369 и Пидберезного, обвиняемого по ч.4 ст.369.

Указано, что подготовительное судебное заседание в указанном уголовном производстве назначено на 15:00 23 апреля 2018 года.

Как сообщал УНН, в феврале 2018 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда Днепра в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.

Департамент экономики ГПУ с оперативным сопровождением СБУ по заявлению руководителя САП Холодницкого о предложении ему взятки в размере 300 тыс. долл. задержали "на горячем" председателя Кировского районного суда города Днепр Геннадия Подберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко, которые пытались договориться о закрытии дела против последней.