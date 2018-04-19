Хабар для Холодницького: справу проти суддів почнуть розглядати 23 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням суддів Кіровського районного суду Дніпра за надання хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому на 23 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Судової влади України.
За інформацією прес-служби, на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшов обвинувальний акт відносно Н.Овчаренко, обвинуваченої за ч.4 ст.369, та Г.Підберезного, обвинуваченого за ч.4 ст.369.
Вказано, що підготовче судове засідання у вказаному кримінальному провадженні призначено на 15:00 23 квітня 2018 року.
Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Кіровського районного суду Дніпра у намаганні дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому.
Департамент економіки ГПУ з оперативним супроводом СБУ за заявою керівника САП Холодницького про пропонування йому хабара в розмірі 300 тис. дол. затримали "на гарячому" голову Кіровського районного суду міста Дніпро Геннадія Підберезного та суддю цього ж суду Наталію Овчаренко, які намагалися домовитися про закриття справи проти останньої.