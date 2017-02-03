Х.Мингарелли: омбудсмен играет ключевую роль в евроинтеграционных усилиях Украины

"ЕС и Украина укрепляют сотрудничество, а в его основе лежит наше Соглашение об ассоциации. Согласно нормам и положениям этого документа, углубление верховенства права в Украине - одна из главнейших задач для развития нашего дальнейшего сотрудничества. А для этого нам нужно способствовать, чтобы украинское руководство боролось с коррупцией, проводило реформу судебной системы, развивало СМИ, жизнеспособное гражданское общество, свободу слова. В этих усилиях в названных сферах Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская играет ключевую роль. Мы уже можем ее поздравить с большими достижениями. И в свою очередь, считаем, что должны дальше способствовать укреплению институционального потенциала Секретариата Уполномоченного. Для этого мы решили прибегнуть к инструменту под названием проект Twinning. Таким образом, мы пригласили двух партнеров из стран ЕС, Литву и Австрию, чтобы они помогли Офису омбудсмена развиваться и улучшать работу в сфере защиты прав человека", - отметил посол Х.Мингарелли.

Отметим, что сегодня началась имплементация нового проекта Twinning, который направлен на эффективное предотвращение и реагирование на нарушения прав человека путем усиления институционального потенциала Секретариата уполномоченного.

Как сообщал УНН, 2 февраля глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что для лучшего взаимодействия органов власти в сфере управления миграционными процессами в Украине Евросоюз в рамках масштабного проекта ЕС в странах Восточного партнерства предоставит 27,2 млн евро, которые будут распределены в течение трех лет.