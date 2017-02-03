Х.Мінгареллі: омбудсмен грає ключову роль в євроінтеграційних зусиллях України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Уповноважений з прав людини грає ключову роль в євроінтеграційних зусиллях України, тому їй необхідна підтримка і для цього ЄС запустить новий проект Twinnig. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає УНН з посиланням на прес-службу Уповноваженого ВР з прав людини.
"ЄС і Україна зміцнюють співробітництво, а в його основі лежить наша Угода про асоціацію. Згідно з нормами і положеннями цього документа, поглиблення верховенства права в Україні - одне з найголовніших завдань для розвитку нашого подальшого співробітництва. А для цього нам потрібно сприяти, щоб українське керівництво боролося з корупцією, проводило реформу судової системи, розвивало ЗМІ, життєздатне громадянське суспільство, свободу слова. У цих зусиллях в названих сферах Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська грає ключову роль. Ми вже можемо її привітати з великими досягненнями. І в свою чергу, вважаємо, що повинні далі сприяти зміцненню інституційного потенціалу Секретаріату Уповноваженого. Для цього ми вирішили вдатися до інструменту під назвою проект Twinning. Таким чином, ми запросили двох партнерів з країн ЄС, Литви та Австрії, щоб вони допомогли Офісу Омбудсмана розвиватися і покращувати роботу в сфері захисту прав людини", - зазначив посол Х.Мінгареллі.
Зазначимо, що сьогодні розпочалась імплементація нового проекту Twinning, який направлений на ефективне запобігання та реагування на порушення прав людини шляхом посилення інституційного потенціалу Секретаріату уповноваженого.
Як повідомляв УНН, 2 лютого голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі заявив, що для кращої взаємодії органів влади у сфері управління міграційними процесами в Україні Євросоюз в рамках наймасштабнішого проекту ЄС в країнах Східного партнерства надасть 27,2 млн євро, що будуть розподілені протягом трьох років.