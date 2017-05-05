Х.Клинтон собирается на следующей неделе создать политическую группу

По информации издания, Х.Клинтон ближайшие недели проведет в Вашингтоне, Нью-Йорке и Чаппакве (штат Нью-Йорк), где примет участие во встречах с потенциальными сторонниками для привлечения инвестиций в новое формирование. Также во время этих встреч она также планирует найти достойные кандидатуры на должности в руководство новой политической группы. По вопросу привлечения финансовых средств при этом соответствует Джудит Маккейл, которая занимала должность заместителя госсекретаря США по тот период, когда Х.Клинтон руководила ведомством.

Согласно данным источников газеты, формирования получит название “Вместе вперед”, что перекликается со слоганом предвыборной кампании политика “Вместе сильнее”.

Как сообщал УНН, Хиллари Клинтон во вторник заявила, что проиграла президентские выборы прошлого года из-за действий российских хакеров и главы ФБР Джеймса Коми. Она так же назвала себя “частью сопротивления” президенту Дональду Трампу.