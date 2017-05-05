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Х.Клінтон збирається наступного тижня створити політичну групу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишній кандидат від Демократичної партії на президентських виборах Хілларі Клінтон має намір наступного тижня сформувати нову політичну групу, в програму якої буде головним чином включено протидія порядку нинішнього президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Politico.

Х.Клінтон збирається наступного тижня створити політичну групу

За інформацією видання, Х.Клінтон найближчі тижні проведе у Вашингтоні, Нью-Йорку і Чаппакве (штат Нью-Йорк), де візьме участь у зустрічах з потенційними прихильниками для залучення інвестицій у нове формування. Також під час цих зустрічей вона також планує знайти гідні кандидатури на посади в керівництво нової політичної групи. За питання залучення фінансових коштів при цьому відповідає Джудіт Маккейл, яка займала посаду заступника держсекретаря США у той період, коли Х.Клінтон керувала відомством.

Згідно з даними джерел газети, формування отримає назву “Разом вперед”, що перегукується зі слоганом передвиборної кампанії політика “Разом сильніші”.

Як повідомляв УНН, Хілларі Клінтон у вівторок заявила, що програла президентські вибори минулого року через дії російських хакерів і глави ФБР Джеймса Комі. Вона так само назвала себе “частиною опору” президенту Дональду Трампу.

 

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