КГВА выпустила заявление после сообщений о стриме Reuters с Майдана: трансляцию прекратили после обращения к правоохранителям

Руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил о прекращении прямой трансляции с Майдана Независимости одного из новостных агентств после обращения к правоохранителям, пишет УНН.

Детали

«Относительно стрима одного из новостных агентств с Майдана Независимости. Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Неприведенные ими аргументы учтены, стрим прекращен», - сообщил руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

Ранее

Reuters транслировало прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве, что вызвало возмущение из-за ограничений безопасности военного положения. Пользователи соцсетей и СМИ раскритиковали действия иностранного агентства.