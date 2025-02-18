КМВА випустила заяву після повідомлень про стрім Reuters з Майдану: трансляцію припинили після звернення до правоохоронців

Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про припинення прямої трансляції з Майдану Незалежності однієї з новинних агенцій після звернення до правоохоронців, пише УНН.

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"Щодо стріму однієї з новинних агенцій з Майдану Незалежності. Дякуємо за реакцію громадськості і медіа. Миттєво звернувся до відповідних правоохоронних органів. Неведені ними аргументи враховані, стрім припинений", - повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Раніше

Reuters транслювало прямий ефір з Майдану Незалежності у Києві, що викликало обурення через безпекові обмеження воєнного стану. Користувачі соцмереж та ЗМІ розкритикували дії іноземного агентства.