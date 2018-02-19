KFC закрывает британские рестораны из-за нехватки курицы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Великобритании закрылись многие рестораны KFC из-за нехватки курицы. Об этом сообщает издание Independent, передает УНН.
В частности, временно закрылись рестораны в семи британских графствах, в том числе в Чешире, Суррее, Беркшире, Девоне и Суффолке.
Курица закончилась из-за проблем с новым поставщиком сети быстрого питания. Рестораны вывесили на дверях объявления о том, что они закрыты "в связи с небольшими неприятностями, связанными с доставкой" курицы.
Пока не известно, когда проблема с дефицитом курицы в британских KFC будет устранена. А пока сотни поклонников сети сравнивают закрытие любимых ресторанов с концом света.
"У KFC закончилась курятина. Вот так начинается апокалипсис", - написал в Twitter Джонатан Эванс.
Как сообщал УНН, в 2017 году курица стала мясным продуктом № 1 в Украине.
Напомним, многие ведущие страны мира заявили об увеличении производства курятины.