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KFC закриває британські ресторани через брак курятини

KFC закриває британські ресторани через брак курятини

Київ • УНН

 • 8422 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Великобританії закрилися багато ресторанів KFC через брак курки. Про це повідомляє видання Independent, передає УНН.

Зокрема, тимчасово закрилися ресторани в семи британських графствах, в тому числі в Чеширі, Сурреї, Беркширі, Девоні і Суффолці.

Курка закінчилася через проблеми з новим постачальником мережі швидкого харчування. Ресторани вивісили на дверях оголошення про те, що вони закриті "у зв'язку з невеликими неприємностями, пов'язаними з доставкою" курки.

Ще не відомо, коли проблема з дефіцитом курки в британських KFC буде усунена. А поки сотні шанувальників мережі порівнюють закриття улюблених ресторанів з кінцем світу.

"У KFC закінчилася курятина. Ось так починається апокаліпсис", - написав у Twitter Джонатан Еванс.

Як повідомляв УНН, у 2017 році курка стала м'ясним продуктом № 1 в Україні.

Нагадаємо, багато провідних країн світу заявили про збільшення виробництва курятини.

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