KFC закриває британські ресторани через брак курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Великобританії закрилися багато ресторанів KFC через брак курки. Про це повідомляє видання Independent, передає УНН.
Зокрема, тимчасово закрилися ресторани в семи британських графствах, в тому числі в Чеширі, Сурреї, Беркширі, Девоні і Суффолці.
Курка закінчилася через проблеми з новим постачальником мережі швидкого харчування. Ресторани вивісили на дверях оголошення про те, що вони закриті "у зв'язку з невеликими неприємностями, пов'язаними з доставкою" курки.
Ще не відомо, коли проблема з дефіцитом курки в британських KFC буде усунена. А поки сотні шанувальників мережі порівнюють закриття улюблених ресторанів з кінцем світу.
"У KFC закінчилася курятина. Ось так починається апокаліпсис", - написав у Twitter Джонатан Еванс.
Як повідомляв УНН, у 2017 році курка стала м'ясним продуктом № 1 в Україні.
Нагадаємо, багато провідних країн світу заявили про збільшення виробництва курятини.