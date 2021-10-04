"Кернел" Веревского показал прибыль, но и удвоил долги

Сообщается, что за год “текущие долговые обязательства” компании выросли почти в два раза: с 413 млн дол. до 783 млн дол.

Торговая дебиторская задолженность “Кернел” увеличилась на 77% — с 215 млн дол. до 381 млн дол.

Также выросла торговая кредиторская задолженность компании — на 72% до 150 млн дол.

Внеоборотные финактивы компании сократились на 20% — до 46 млн дол.

При этом 2021 финансовый год был крайне не продуктивен для “Кернел”. Так, к примеру, реализация подсолнечного масла “Кернел” снизилась на 6,7% до 1,4 млн тонн. А переработка семян подсолнечника упала на 7%, до 3,2 млн тонн, в связи с сокращением урожая масличных в Украине.

“При этом EBITDA составила всего 56 млн долларов США, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — комментирует собственник “Кернел” Андрей Веревский.

На фоне падения финпоказателей и продуктивности, в своем отчете “Кернел” декларирует увеличение прибыли.

Сообщается, что в 2021 финансовом году компания получила 513 млн дол. чистой прибыли, что в 4,3 раза превышает аналогичный показатель за 2020 финансовый год.

Выручка компании увеличилась на 38% до 5,65 млрд дол., а EBITDA “Кернел” возросла в 2,1 раза до 929 млн дол.

“Основным источником дохода был сегмент сельского хозяйства, который подпитывался резким ростом цен на зерно и масличные культуры”, — говорится в отчете.

Добавим, что в своём отчете “Кернел” вероятно прибавил урожай на сумму 25-30 млн дол., который принадлежал компании “Агродом” и за который на данный момент семья покойного нардепа Валерия Давыденко судится с Веревский.

Также в этом году в СМИ сообщалось о многочисленных конфликтах “Кернел” с пайщиками. Сообщалось, что компания Веревского не брезгует подделывать договора аренды земли даже с “мертвыми душами”.

При это международные аналитики прогнозируют неопределённое будущее “Кернел” и предупреждают об этом инвесторов.

Положение “Кернел” могут ухудшить последствия “химических” инцидентов, связанных с тем, что компания использует для обработки полей опасные ядохимикаты, провоцирующие онкологию. Это в свою очередь противоречит практикам и требованиям Варшавской биржи, где продаются акции “Кернел”, а также принципам Глобального договора ООН.