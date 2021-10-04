"Кернел" Веревського показав прибуток, але і подвоїв борги

ukru
19:38 • 78420 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 102658 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 162792 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 145869 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147630 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159134 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176712 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149977 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159151 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176003 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154374 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126001 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120140 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138016 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17:53 • 96495 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 162792 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154374 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252240 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248533 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376864 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54637 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64657 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62870 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98805 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109778 перегляди
Актуальне
"Кернел" Веревського показав прибуток, але і подвоїв борги

"Кернел" Веревського показав прибуток, але і подвоїв борги

Київ • УНН

 • 21283 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Компанія “Кернел” Андрія Веревського опублікувала звіт за фінансовий рік, який закінчився 30 червня 2021 року, передає УНН.

Повідомляється, що за рік “поточні боргові зобов’язання” компанії виросли майже в два рази: з 413 млн дол. до 783 млн дол.

Торгова дебіторська заборгованість “Кернел” збільшилася на 77% — з 215 млн дол. до 381 млн дол.

Також зросла торгова кредиторська заборгованість компанії — на 72% до 150 млн дол.

Необоротні фінактивів компанії скоротилися на 20% — до 46 млн дол.

При цьому 2021 фінансовий рік був вкрай не продуктивний для “Кернел”. Так, наприклад, реалізація соняшникової олії “Кернел” знизилася на 6,7% до 1,4 млн тонн. А переробка насіння соняшнику впала на 7%, до 3,2 млн тонн, у зв’язку зі скороченням урожаю олійних в Україні.

“При цьому EBITDA склала всього 56 млн доларів США, що на 63% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, — коментує власник “Кернел” Андрій Веревський.

На фоні падіння фінпоказників і продуктивності, в своєму звіті “Кернел” декларує збільшення прибутку.

Повідомляється, що в 2021 фінансовому році компанія отримала 513 млн дол. чистого прибутку, що в 4,3 рази перевищує аналогічний показник за 2020 фінансовий рік.

Виручка компанії збільшилася на 38% до 5,65 млрд дол., а EBITDA “Кернел” зросла в 2,1 рази до 929 млн дол.

“Основним джерелом доходу був сегмент сільського господарства, який підживлювався різким зростанням цін на зерно і олійні культури”, — йдеться у звіті.

Додамо, що в своєму звіті “Кернел” ймовірно додав урожай на суму 25-30 млн дол., який належав компанії “Агродом” і за який на даний момент сім’я покійного нардепа Валерія Давиденко судиться з Веревський.

Також в цьому році в ЗМІ повідомлялося про численні конфлікти “Кернел” з пайовиками. Повідомлялося, що компанія Веревського не гребує підробляти договору оренди землі навіть з “мертвими душами”.

При це міжнародні аналітики прогнозують невизначене майбутнє “Кернел” і попереджають про це інвесторів.

Положення “Кернел” можуть погіршити наслідки “хімічних” інцидентів, пов’язаних з тим, що компанія використовує для обробки полів небезпечні отрутохімікати, що провокують онкологію. Це в свою чергу суперечить практикам і вимогам Варшавської біржі, де продаються акції “Кернел”, а також принципам Глобального договору ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами