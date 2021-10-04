"Кернел" Веревського показав прибуток, але і подвоїв борги

Повідомляється, що за рік “поточні боргові зобов’язання” компанії виросли майже в два рази: з 413 млн дол. до 783 млн дол.

Торгова дебіторська заборгованість “Кернел” збільшилася на 77% — з 215 млн дол. до 381 млн дол.

Також зросла торгова кредиторська заборгованість компанії — на 72% до 150 млн дол.

Необоротні фінактивів компанії скоротилися на 20% — до 46 млн дол.

При цьому 2021 фінансовий рік був вкрай не продуктивний для “Кернел”. Так, наприклад, реалізація соняшникової олії “Кернел” знизилася на 6,7% до 1,4 млн тонн. А переробка насіння соняшнику впала на 7%, до 3,2 млн тонн, у зв’язку зі скороченням урожаю олійних в Україні.

“При цьому EBITDA склала всього 56 млн доларів США, що на 63% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року”, — коментує власник “Кернел” Андрій Веревський.

На фоні падіння фінпоказників і продуктивності, в своєму звіті “Кернел” декларує збільшення прибутку.

Повідомляється, що в 2021 фінансовому році компанія отримала 513 млн дол. чистого прибутку, що в 4,3 рази перевищує аналогічний показник за 2020 фінансовий рік.

Виручка компанії збільшилася на 38% до 5,65 млрд дол., а EBITDA “Кернел” зросла в 2,1 рази до 929 млн дол.

“Основним джерелом доходу був сегмент сільського господарства, який підживлювався різким зростанням цін на зерно і олійні культури”, — йдеться у звіті.

Додамо, що в своєму звіті “Кернел” ймовірно додав урожай на суму 25-30 млн дол., який належав компанії “Агродом” і за який на даний момент сім’я покійного нардепа Валерія Давиденко судиться з Веревський.

Також в цьому році в ЗМІ повідомлялося про численні конфлікти “Кернел” з пайовиками. Повідомлялося, що компанія Веревського не гребує підробляти договору оренди землі навіть з “мертвими душами”.

При це міжнародні аналітики прогнозують невизначене майбутнє “Кернел” і попереджають про це інвесторів.

Положення “Кернел” можуть погіршити наслідки “хімічних” інцидентів, пов’язаних з тим, що компанія використовує для обробки полів небезпечні отрутохімікати, що провокують онкологію. Це в свою чергу суперечить практикам і вимогам Варшавської біржі, де продаються акції “Кернел”, а також принципам Глобального договору ООН.