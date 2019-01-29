Руководящим органом ПЦУ будет Киевская митрополия - Епифаний
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В ближайшее время переход украинских церквей из УПЦ МП к ПЦУ будут оформляться юридически. Для этого зарегистрирован руководящий орган - Киевскую митрополию, заявил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Мы завершаем на днях юридическое оформление, то есть будет зарегистрирован уже руководящий орган - Киевская митрополию", - рассказал Епифаний.
По его словам, епархии ПЦУ будут вносить изменения в устав и юридически оформлять новые приходы, которые перешли из УПЦ МП.
Напомним, президент Порошенко подписал закон о переходе приходов УПЦ МП к ПЦУ. Этот закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам.
По состоянию на 28 января по ПЦУ перешло более 140 приходов.