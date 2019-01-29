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Керівним органом ПЦУ буде Київська митрополія – Епіфаній

Керівним органом ПЦУ буде Київська митрополія – Епіфаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Вже згодом перехід українських церков з УПЦ МП до ПЦУ будуть оформлюватись юридично. Для цього буде зареєстровано керівний орган - Київську митрополію, заявив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Ми завершуємо на днях юридичне оформлення, тобто буде зареєстровано вже керівний орган - Київську митрополію", - розповів Епіфаній.

За його словами, єпархії ПЦУ будуть вносити зміни до статуту і юридично оформлювати нові парафії, що перейшли з УПЦ МП.

Нагадаємо, президент Порошенко підписав закон про перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ. Цей закон передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам.

Станом на 28 січня до ПЦУ перейшло понад 140 парафій.

Українські Національні Новини

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