Керівним органом ПЦУ буде Київська митрополія – Епіфаній

"Ми завершуємо на днях юридичне оформлення, тобто буде зареєстровано вже керівний орган - Київську митрополію", - розповів Епіфаній.

За його словами, єпархії ПЦУ будуть вносити зміни до статуту і юридично оформлювати нові парафії, що перейшли з УПЦ МП.

Нагадаємо, президент Порошенко підписав закон про перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ. Цей закон передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам.

Станом на 28 січня до ПЦУ перейшло понад 140 парафій.