Керівним органом ПЦУ буде Київська митрополія – Епіфаній
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вже згодом перехід українських церков з УПЦ МП до ПЦУ будуть оформлюватись юридично. Для цього буде зареєстровано керівний орган - Київську митрополію, заявив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Ми завершуємо на днях юридичне оформлення, тобто буде зареєстровано вже керівний орган - Київську митрополію", - розповів Епіфаній.
За його словами, єпархії ПЦУ будуть вносити зміни до статуту і юридично оформлювати нові парафії, що перейшли з УПЦ МП.
Нагадаємо, президент Порошенко підписав закон про перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ. Цей закон передбачає механізми, які встановлюватимуть, в який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам.
Станом на 28 січня до ПЦУ перейшло понад 140 парафій.