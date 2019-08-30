Руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в незаконной продаже зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Руководителю аграрного госпредприятия в Черкасской области сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"В Черкасской области директор государственного предприятия, которое входит в структуру "Национального центра института земледелия НААН Украины", противоправно реализовал произведенную продукцию на более чем миллион гривен", - говорится в сообщении.
Установлено, что чиновник организовал продажу зерновых культур вне определенной законодательством товарной биржи. Чиновник реализовывал коммерсантам сельскохозяйственную продукцию непосредственно в полях сразу после собранного урожая.
"СБУ задокументировала, что в течение двух лет директор госпредприятия, которое является объектом критической инфраструктуры, реализовал частным предприятиям более три тысячи тонн зерновых культур. Через противоправную сделку государству нанесен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Луганской области чиновника Службы автомобильных дорог подозревают в служебной халатности и нанесении ущерба государству.