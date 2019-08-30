Керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у незаконному продажі зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Керівнику аграрного держпідприємства на Черкащині повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Про це УНН передає із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
"На Черкащині директор державного підприємства, яке входить до структури "Національного центру інституту землеробства НААН України", протиправно реалізував вироблену продукцію на більше ніж мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що посадовець організував продаж зернових культур поза визначеною законодавством товарною біржею. Чиновник реалізовував комерсантам сільськогосподарську продукцію безпосередньо у полях одразу після зібраного вражою.
"СБУ задокументувала, що протягом двох років директор держпідприємства, яке є об’єктом критичної інфраструктури, реалізував приватним підприємствам понад три тисячі тонн зернових культур. Через протиправну оборудку державі завдано збитки на суму понад 1,2 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.
Посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Луганській області посадовця Служби автомобільних доріг підозрюють у службовій недбалості та завданні збитків державі.