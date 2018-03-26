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Руководителем мужской линии Louis Vuitton стал экс-креативный директор Kanye West

Руководителем мужской линии Louis Vuitton стал экс-креативный директор Kanye West

Киев  •  УНН

 • 9270 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вирджил Аблох, основатель лейбла Off-White и давний креативный директор Kanye West, станет следующим художественным руководителем мужской одежды Louis Vuitton, одного из старейших и самых мощных европейских домов моды, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Сообщает, что Аблох станет первым афро-американским художественным руководителем Louis Vuitton и одним из немногих черных дизайнеров на вершине французского дома наследия.

Olivier Rousteing — креативный директор Balmain, а Озвальд Боатенг из Великобритании — дизайнер мужской одежды Givenchy с 2003 по 2007 год.

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"Я чувствую себя в восторге," — сказал Аблох по телефону в воскресенье, добавив, что он планировал перевести свою семью в Париж, чтобы взять на себя работу в крупнейшем бренде LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Несмотря на отсутствие формального образования в области моды (его мать была швеей и преподавала ему свою профессию, изучала архитектуру и гражданское строительство), Аблох основал Off-White, в 2013 году почти спустя десятилетие после того, как он впервые встретил Уэста и стал его творческим партнером. В 2015 году Off-White был финалистом премии молодых дизайнеров LVMH.

Также Аблох получил премию Urban Luxe на церемонии награждения British Fashion Awards в прошлом году.

Аблох работал с такими компаниями, как Nike, Jimmy Choo, Moncler и с предстоящим проектом Ikea.

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