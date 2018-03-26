Керівником чоловічій лінії Louis Vuitton став екс-креативний директор Kanye West
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вірджіл Аблох, засновник лейблу Off-White і давній креативний директор Kanye West, стане наступним художнім керівником чоловічого одягу Louis Vuitton, одного з найстаріших і найпотужніших європейських будинків моди, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Повідомляється, що Аблох стане першим афро-американським художнім керівником Louis Vuitton і одним з небагатьох чорних дизайнерів на вершині французького будинку модної спадщини.
Olivier Rousteing - креативний директор Balmain, а Озвальд Боатенг з Великобританії - дизайнер чоловічого одягу Givenchy з 2003 по 2007 рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Художник-модельєр Юбер Живанши помер у віці 91 року
"Я почуваю себе в захваті," - сказав Аблох по телефону в неділю, додавши, що він планував перевести свою сім'ю в Париж, щоб взяти на себе роботу в найбільшому бренді LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.
Незважаючи на відсутність формальної освіти в галузі моди (його мати була швачкою і викладала йому свою професію, вивчала архітектуру і цивільне будівництво), Аблох заснував Off-White, в 2013 році майже через десятиліття після того, як він вперше зустрів Уеста став його творчим партнером. У 2015 році Off-White був фіналістом премії молодих дизайнерів LVMH.
Також Аблох отримав премію Urban Luxe на церемонії нагородження British Fashion Awards в минулому році.
Аблох працював з такими компаніями, як Nike, Jimmy Choo, Moncler і з майбутнім проектом Ikea.