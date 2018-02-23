Руководителей колонии в Хмельницкой области поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды начальника и заместителя одной из исправительных колоний Хмельницкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.
По информации пресс-центра спецслужбы, оперативники задокументировали, что руководитель учреждения через своего заместителя требовал три тысячи долларов США от родственников мужчины, осужденного за убийство.
"За эту сумму злоумышленники обещали содействие в положительном решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного", - уточнили в ведомстве.
Сотрудники СБУ, как сообщили в пресс-центре, "взяли" заместителя начальника колонии при получении всей суммы взятки на автовокзале в Шепетовке. Начальника колонии правоохранители задержали в служебном кабинете.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения задержанным.
Напомним, военная прокуратура разоблачила во взяточничестве главного государственного инспектора Херсонской таможни ДФС в Херсонской области.