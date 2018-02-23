Керівників колонії на Хмельниччині піймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди начальника та заступника однієї з виправних колоній Хмельницької області, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.
За інформацією прес-центру спецслужби, оперативники задокументували, що керівник установи через свого заступника вимагав три тисячі доларів США від родички чоловіка, засудженого за вбивство.
“За цю суму зловмисники обіцяли сприяння у позитивному вирішенні питання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого”, — уточнили у відомстві.
Співробітники СБУ, як поінформували у прес-центрі, “взяли” заступника начальника колонії під час отримання всієї суми хабара на автовокзалі у Шепетівці. Начальника колонії правоохоронці затримали у службовому кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманим.
Нагадаємо, військова прокуратура викрила у хабарництві головного державного інспектора Херсонської митниці ДФС в Херсонській області.