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Керівників колонії на Хмельниччині піймали на хабарі

Керівників колонії на Хмельниччині піймали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди начальника та заступника однієї з виправних колоній Хмельницької області, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.

За інформацією прес-центру спецслужби, оперативники задокументували, що керівник установи через свого заступника вимагав три тисячі доларів США від родички чоловіка, засудженого за вбивство.

“За цю суму зловмисники обіцяли сприяння у позитивному вирішенні питання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого”, — уточнили у відомстві.

Співробітники СБУ, як поінформували у прес-центрі, “взяли” заступника начальника колонії під час отримання всієї суми хабара на автовокзалі у Шепетівці. Начальника колонії правоохоронці затримали у службовому кабінеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманим.

Нагадаємо, військова прокуратура викрила у хабарництві головного державного інспектора Херсонської митниці ДФС в Херсонській області.

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