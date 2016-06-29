Руководители НАБУ и САП сегодня дадут брифинг по аресту А.Онищенко

"В среду, 29 июня, по завершению заседания Комитета по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады Украины, во время которого будут рассматривать вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Онищенко А.Р., состоится совместный брифинг директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого", - сообщили в пресс-службе НАБУ.

Заседание Комитета начнется в 14:00 по адресу: ул.Банковая, 6-8, ким.418.

Напоминаем, 16 июня Генпрокурор подписал и направил в ВРУ представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины А.Онищенко, как одного из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием "Укргаздобыча".

По информации НАБУ, детективы провели 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве, в результате которых были задержаны 10 человек, подозреваемые в причастности к преступной газовой схемы.

По данным следствия, всего за период деятельности этой группировки с января 2013 по январь 2016 государству был нанесен прямой ущерб в сумме 1 млрд 600 тыс. грн.