Керівники НАБУ та САП сьогодні дадуть брифінг щодо арешту О.Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У середу, 29 червня, відбудеться спільний брифінг директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо затримання та арешту народного депутата Олександра Онищенка, передає УНН.
“У середу, 29 червня, по завершенню засідання Комітету з питань регламенту та організаційної роботи Верховної Ради України, під час якого розглядатимуть питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Онищенка О.Р., відбудеться спільний брифінг директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького”, — повідомили у прес-службі НАБУ.
Засідання Комітету розпочнеться о 14:00 за адресою: вул.Банкова, 6-8, кім.418.
Нагадуємо, 16 червня Генпрокурор підписав та направив до ВРУ подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України О.Онищенка, як одного з організаторів корупційної схеми з перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством “Укргазвидобування”.
За інформацією НАБУ, детективи здійснили 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві, внаслідок яких було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до злочинної газової схеми.
За даними слідства, всього за період діяльності цього угрупування з січня 2013 по січень 2016 років державі було завдано прямих збитків в сумі 1 млрд 600 тис. грн.