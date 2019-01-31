Руководитель УГО считает нужным обеспечить Епифания государственной охраной
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. При согласии предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний, имеет право на обеспечение государственной охраны. Об этом в эфире Украинского радио сообщил руководитель УГО, экс-министр обороны Валерий Гелетей, передает УНН.
"По моему глубокому убеждению, я за то, чтобы наш митрополит Епифаний, предстоятель Православной Церкви Украины был под государственной охраной", - сказал Гелетей.
Однако, по его словам, сейчас украинское законодательство не предусматривает обеспечение государственной охраны для религиозных руководителей.
"Сегодня мы прописали эту должность в законе о Службе государственной охраны, при его согласии он имеет право на обеспечение государственной охраны. При согласии Епифания президент может подписать соответствующий указ об обеспечении безопасности, как во многих странах мира обеспечивается безопасность руководителям церквей", - добавил он.
Как сообщал УНН, ранее Гелетей заявил, что в прошлом году Управления государственной охраны предотвратило 11 покушений на Президента Украины.