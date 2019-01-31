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У 2018 році попереджено 11 замахів на Президента — Гелетей

У 2018 році попереджено 11 замахів на Президента — Гелетей

Київ • УНН

 • 12467 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулого року Управління державної охорони запобігло 11 замахам на Президента України. Про це повідомив керівник УДО Валерій Гелетей в інтерв’ю “Українське радіо”, передає УНН.

“У 2018 році було попереджено близько 11 замахів тільки на президента нашої держави”, - зазначив Гелетей.

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Як повідомляв УНН, вибух біля ресторану в Одесі кваліфікували як замах на вбивство

Нагадаємо, скоєно замах на вбивство заступника директора "Харківобленерго"

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Крім того, Шевченківський районний суд Києва в середу, 19 грудня, звільнив з-під варти одного з підозрюваних у справі щодо замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

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