У 2018 році попереджено 11 замахів на Президента — Гелетей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулого року Управління державної охорони запобігло 11 замахам на Президента України. Про це повідомив керівник УДО Валерій Гелетей в інтерв’ю “Українське радіо”, передає УНН.
“У 2018 році було попереджено близько 11 замахів тільки на президента нашої держави”, - зазначив Гелетей.
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Як повідомляв УНН, вибух біля ресторану в Одесі кваліфікували як замах на вбивство.
Нагадаємо, скоєно замах на вбивство заступника директора "Харківобленерго".
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Крім того, Шевченківський районний суд Києва в середу, 19 грудня, звільнив з-під варти одного з підозрюваних у справі щодо замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.