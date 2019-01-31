В 2018 году предотвращено 11 покушений на президента – Гелетей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В прошлом году Управление государственной охраны предотвратило 11 покушений на Президента Украины. Об этом сообщил руководитель УГО Валерий Гелетей в интервью "Украинское радио", передает УНН.
"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - отметил Гелетей.
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Как сообщал УНН, взрыв возле ресторана в Одессе квалифицировали как покушение на убийство.
Напомним, совершено покушение на убийство заместителя директора "Харьковоблэнерго".
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Кроме того, Шевченковский районный суд Киева в среду, 19 декабря, освободил из-под стражи одного из подозреваемых по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко.