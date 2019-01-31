Керівник УДО вважає за потрібне забезпечити Епіфанія державною охороною

"На моє глибоке переконання, я за те, щоб наш митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України був під державною охороною", - сказав Гелетей.

Водночас, за його словами, наразі українське законодавство не передбачає забезпечення державної охорони для релігійних керівників.

"Сьогодні ми прописали цю посаду у законі про Службу державної охорони, що при його згоді він має право на забезпечення державної охорони. При згоді Епіфанія президент може підписати відповідний указ про забезпечення безпеки, як у багатьох країнах світу забезпечується безпека керівникам церков", - додав він.

Як повідомляв УНН, раніше Гелетей заявив, що минулого року Управління державної охорони запобігло 11 замахам на Президента України.



