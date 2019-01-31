Керівник УДО вважає за потрібне забезпечити Епіфанія державною охороною
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. При згоді предстоятель Православної Церкви України, митрополит Епіфаній, має право на забезпечення державної охорони. Про це в ефірі Українського радіо повідомив керівник УДО, екс-міністр оборони Валерій Гелетей, передає УНН.
"На моє глибоке переконання, я за те, щоб наш митрополит Епіфаній, предстоятель Православної Церкви України був під державною охороною", - сказав Гелетей.
Водночас, за його словами, наразі українське законодавство не передбачає забезпечення державної охорони для релігійних керівників.
"Сьогодні ми прописали цю посаду у законі про Службу державної охорони, що при його згоді він має право на забезпечення державної охорони. При згоді Епіфанія президент може підписати відповідний указ про забезпечення безпеки, як у багатьох країнах світу забезпечується безпека керівникам церков", - додав він.
Як повідомляв УНН, раніше Гелетей заявив, що минулого року Управління державної охорони запобігло 11 замахам на Президента України.