Руководитель корпорации "АТБ" рассказал о причинах повышения цен на товары повседневного спроса в розничной торговле

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сеть АТБ придерживается своего традиционного принципа сохранения минимальных торговых наценок, а наблюдающееся в последнее время повышение цен на некоторые позиции ассортимента связаны с повышением отпускных цен поставщиков и девальвацией гривны. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Борис Марков, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации “АТБ”, отметив, что повышение цен сейчас можно наблюдать у многих крупных сетевых ритейлеров.