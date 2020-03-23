Керівник корпорації "АТБ" розповів про причини підвищення цін на товари повсякденного попиту в роздрібній торгівлі

"Причина подорожчання криється в тому, що найбільші постачальники істотно піднімають відпускні ціни. Причому не тільки для нашої торгової мережі, а й для інших операторів українського ринку рітейлу. Це пояснюється значним зростанням витрат на виробництво продукції, пов'язаним з карантинними заходами і строгими обмеженнями, а також зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару (пов'язане з девальвацією гривні)", - повідомив керівник корпорації АТБ.

В даний час, за словами Бориса Маркова, компанія "АТБ-Маркет" докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати підвищення цін постачальниками, а також зберігає мінімальний для українського рітейлу рівень націнки на які відпускаються товари - не більше 10-15% від закупівельної вартості.

"Зі свого боку ми змушені приймати ці переоцінки. Це необхідно для стабільної роботи більш ніж тисячі наших магазинів і безперебійної поставки гарантовано якісних продуктів до вашого столу. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб наші клієнти завжди могли отримати те, за чим прийшли в магазин. І за мінімально можливою ціною. Компанія "АТБ-Маркет" працює з мінімальною націнкою. У цьому питанні ми вже багато років є галузевим лідером", - повідомив Борис Марков.

Щоб допомогти українцям безболісно пройти період карантину, мережа АТБ впровадила ряд заходів для забезпечення стабільної діяльності своїх магазинів. Компанія забезпечила доставку співробітників своїх магазинів власним транспортом, щоб знизити залежність від обмежень громадського транспорту.

З моменту введення карантинних обмежень магазини мережі повністю забезпечені звичним товарним асортиментом, а товарні запаси на складах і в розподільчих центрах компанії дозволяють задовольнити попит покупців і забезпечити безперебійні поставки товарів повсякденного попиту. Для цього на період загальнонаціонального карантину компанія "АТБ-Маркет" перевела свої складські та логістичні підрозділи в посилений режим роботи.

Крім цього, компанія повідомила про запуск проекту з доставки продуктів додому - покупцям, які дотримуються карантинних обмежень не потрібно залишати будинок щоб відвідувати магазини.

Мережа АТБ згідно з розпорядженнями регіональних і міських властей вводить в містах з підвищеною загрозою поширення коронавирусной інфекції обмеження числа покупців - не більше 10-20 чоловік в торговому залі з урахуванням кількості персоналу. Ці заходи - частина карантинних заходів, які введені з 11 березня з метою захисту здоров'я працівників компанії, партнерів і покупців магазинів. В офісах, на підприємствах, логістичних та розподільчих центрах, а також в магазинах АТБ діють спеціальні санітарно-гігієнічні протоколи, покликані знизити ризики на період національного карантину.