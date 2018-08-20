Руководитель фонда соцзащиты продал более 100 авто, предназначенных для инвалидов

"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду "Социнвест" бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортных средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - говорится в сообщении.



Как отмечается, отчуждения такого имущества возможно исключительно при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. При этом обвиняемый зарегистрировал и поставил на учет за благотворительным фондом лишь 14 транспортных средств, а остальные реализовал как запчасти, не уплатив при этом обязательные платежи в бюджет.



Таким образом, руководитель благотворительного фонда причинил ущерб государственным интересам в виде невозможности предоставления социально-незащищенной, малообеспеченной категории граждан и людям с инвалидностью транспортных средств, а также непоступления налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет на общую сумму 1664172,45 грн.



Напомним, полицейские Запорожье задержали женщину за продажу собственного сына-инвалида в трудовое рабство за 50 000 гривен.





