Запоріжчанка намагалася продати сина-інваліда, щоб придбати житло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Поліцейські м. Запоріжжя затримали жінку за продаж власного сина у трудове рабство за 50 тисяч гривень. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Запорізькій області, передає УНН.
“Мати, вчора у Запорізькій області — продає 15 річного (!) хлопчика-інваліда за 50 тисяч гривень у .. трудове рабство. Що б .. цитую „купити на виручені гроші землю і зайнятися бізнесом і що б не претендував на її квартиру, коли виросте ..“ Дитина одна .. ”, - про це написав у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Встановлено, що фігурантка запропонувала громадянці купити у неї її неповнолітнього сина, 2003 року народження. Зловмисниця хотіла за сина 50 тисяч гривень.
14 червня, в результаті проведення слідчо-оперативних заходів, оперативники спільно зі слідчими, за процесуального керівництва прокуратури Запорізької області в Олександрівському районі Запоріжжя затримали зловмисницю одразу після передачі їй грошей за дитину. Речові докази вилучено. Жінку затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та направили до Ізолятора тимчасового тримання.
Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася мешканка Запоріжжя 1969 року народження. Родина перебуває на обліку служби у справах дітей Олександрівського району міста Запоріжжя. Жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно із санкцією статті їй загрожує від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Триває досудове розслідування.
Співробітникі ювенальної превенції поліції Запорізької області передали хлопчика до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.
Нагадаємо, 12 червня на Черкащині правоохоронці затримали молоду породіллю, яка намагалась за 5 тисяч доларів продати своє немовля.